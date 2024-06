Comunali 2024, il voto a Bagheria

Un esercito di 259 candidati al Consiglio comunale di Bagheria (in provincia di Palermo), con tredici liste e quattro candidati. Il primo è l’uscente Filippo Tripoli, che solo per sé ha ben sette liste, seguono Tommaso Gargano, ex Italia viva, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento siciliano d’azione e l’Aquilone; Pina Provino, sostenuta dalla Democrazia cristiana di Totò Cuffaro e Rosario Giammanco, che corre con la lista civica Bagheria libera.