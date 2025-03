All’Assemblea regionale siciliana si è scritto un capitolo piuttosto importante verso l’istituzione della figura del consigliere comunale supplente. È successo ieri in commissione Affari istituzionali con l’approvazione della norma che introduce questa figura; norma che ora dovrà essere vagliata dall’Assemblea regionale. Questo nonostante gli avvertimenti degli uffici, che avevano definito la nuova figura come «non contemplata dalla legislazione statale o delle altre regioni speciali», trovando anche motivi di contrasto con la legislazione vigente. Ma cosa sarebbe il consigliere supplente? Nei Comuni con più di 15mila abitanti qualora fosse nominato assessore un neoeletto consigliere comunale, al suo posto in Consiglio andrebbe il primo dei non eletti della stessa lista del consigliere che è decaduto per entrare in giunta.

Il Tuel (Testo unico sugli enti locali, ndr) prevede invece una cosa diversa, e la differenza è sostanziale. «Per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti – dice il parere dato dagli uffici sulla norma che introduce la figura – il Tuel prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale ma dispone che, all’atto dell’accettazione della nomina quale componente della giunta, il consigliere nominato assessore cessi definitivamente dalla carica e subentri al suo posto in consiglio in primo dei non eletti». Che però non deve per forza appartenere alla stessa lista del consigliere che è diventato assessore, come invece prevede la norma approvata ieri. Norma che in Commissione è passata col voto contrario del Movimento 5 stelle, che promette barricate.

«Non siamo stati mai d’accordo sulla figura del consigliere supplente», dice a MeridioNews Nuccio Di Paola, referente pentastellato in Sicilia, oltre che vicepresidente dell’Ars, che mesi fa era stato dato per favorevole rispetto ad alcuni aspetti della riforma degli enti locali. «Io ho solo difeso il ruolo degli assessori, su questo fronte invece c’è sempre stata una chiusura totale. All’epoca il discorso riguardava soprattutto gli assessori (la possibilità di avere un assessore in più nei grandi Comuni, ndr), la cui figura era stata strumentalizzata, con Schifani che aveva equiparato il loro ruolo a quello dei deputati».

Secondo Di Paola, voci sul suo possibile placet avrebbero una provenienza ben definita: «È un’allusione fatta da Schifani. Siccome sono l’unico candidato alla presidenza rimasto all’opposizione, Schifani aveva fatto trapelare questa indiscrezione». Movimento 5 stelle dunque pronto a opporsi in Aula. «Noi ci chiediamo – continua Di Paola – è il periodo giusto per fare queste cose? Ci sono problemi enormi sulla sanità, giusto per citare una criticità, questo di certo non è quello che risolve i problemi della Sicilia. Se vogliono usare questa cosa per rimediare voti in vista delle elezioni provinciali, visto che il consigliere supplente avrebbe diritto di voto nelle elezioni di secondo livello, stanno sbagliando».