Comunali 2024, il voto a Monreale

Non una semplice corsa a quattro quella a primo cittadino del Comune più esteso del Palermitano – Monreale – ma una battaglia serrata: il centrodestra abbandona il sindaco uscente Alberto Arcidiacono per convergere sul nome di Natale Macaluso. Spinto in particolare da Fratelli d’Italia che schiera al suo fianco due big regionali come Giampiero Cannella e Carolina Varchi. Così facendo, però, rompe i rapporti con Marco Intravaia, deputato regionale e presidente del Consiglio comunale uscente, che ha lasciato il partito. Vivo anche il centrosinistra, con il Partito democratico che avalla la candidatura di Lillo Sanfratello, che ha portato a Monreale persino la segretaria Elly Schlein a fare campagna elettorale per lui. Corrono insieme Movimento 5 stelle e Sud chiama Nord al fianco di Filippo Parrello.