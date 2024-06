Comunali 2024, il voto a Pachino: si parla già di un possibile ballottaggio

Ad appena un’ora dall’inizio dello spoglio, nell’unico Comune del Siracusano chiamato al voto – Pachino -si vocifera già di un possibile secondo turno di ballottaggio tra Barbara Fronterré (centrosinistra) e Giuseppe Gambuzza (centrodestra). Poche ancora le sezioni scrutinate. Al terzo posto starebbe al momento il candidato di Fratelli d’Italia Sebastiano Fortunato. Il primo cittadino eletto sostituirà il commissario straordinario che si è insediato lo scorso ottobre dopo la sfiducia alla sindaca Carmela Petralito. A sfidarsi sono in cinque: con il centrodestra diviso tra Sebastiano Fortunato e Giuseppe Gambuzza, e anche il centrosinistra spaccato tra Emiliano Ricupero e Barbara Fronterré. In gara anche Giordano Diraimondo Metallo. Alla chiusura delle urne – alle 23 di domenica 9 giugno 2024 – l’affluenza definitiva dei votanti è stata del 54,41 per cento.