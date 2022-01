È morto ieri sera, al Policlinico di Messina, il 35enne Giuseppe Cannavò. L'uomo era stato ferito gravemente durante la sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio nel quartiere di Camaro San Luigi a Messina, quando a perdere la vita era stato il suo amico 31enne Giovanni Portogallo.

I due si trovavano assieme in via Eduardo Morabito quando sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola. Quattro proiettili avevano raggiunto Portogallo, due alla schiena e altrettanti alle gambe, non lasciandogli scampo. Cannavò invece, dopo essere stato colpito al collo, era stato portato all'ospedale Piemonte e poi trasferito al Policlinico dove era stato subito sottoposto a una delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni erano rimaste critiche, anche se con qualche miglioramento.

Intanto, gli investigatori sono ancora alla ricerca del presunto responsabile dell'agguato, un uomo di 37 anni abitante nella zona (si tratterebbe di un pregiudicato), che da allora è irreperibile. Nel frattempo, molte persone sono state interrogate e diversi i controlli effettuati. Nessuna pista è esclusa anche se quella privilegiata da chi sta portando avanti le indagini, sotto la direzione della procura di Messina, è quella di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga.