Palermo, spaccata in un locale del centro. Il titolare: «Non passa notte senza furti»

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Un altro furto con spaccata. Ieri notte in centro a Palermo la vetrina del bistrot Verdi13 è stata danneggiata ed è stato rubato il registratore di cassa. La scoperta è stata fatta stamattina dal proprietario del locale, che si trova accanto al Teatro Massimo. «Il locale è in centro – dice il titolare dell’attività – e da questa mattina clienti e turisti toccano con mano quanto, ormai da mesi, avviene nella nostra Palermo». Stamattina la polizia scientifica è intervenuta per rilevare le impronte di chi ha commesso il furto.

Il proprietario del locale dice che dalle immagini della videosorveglianza si vede che chi ha rubato non si è premurato di coprirsi il volto o di evitare di lasciare impronte, «segno che chi compie questi reati non ha alcun timore di essere individuato e non ha alcun timore delle conseguenze». Secondo il titolare dell’attività derubata, «non passa notte che qualche negozio non viene derubato».