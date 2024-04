25 aprile, a Catania tensione nel corteo: bruciata una bandiera di Israele e slogan contro l’amministrazione

Una bandiera di Israele bruciata in piazza Duomo. Stamattina a Catania, durante la manifestazione per celebrare il 25 aprile, ci sono state alcune tensioni. Mentre il corteo stava raggiungendo piazza Duomo una bandiera di Israele è stata bruciata da alcuni giovani. Inoltre il Partito democratico ha denunciato che alcuni finti esponenti dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) avrebbero tentato di impedire che il loro striscione arrivasse in piazza. Secondo la ricostruzione della segretaria provinciale dei dem, Maria Grazia Leone, «quattro dispotici hanno bloccato lo striscione, impedendoci fisicamente di iniziare il corteo». Sempre secondo la ricostruzione di Leone, una volta scoperti i finti esponenti Anpi avrebbero inveito e preteso che la componente del Partito democratico abbandonasse il corteo. Poco dopo, però, il corteo è potuto partire regolarmente.

Molte le sigle che hanno partecipato alla manifestazione che ha celebrato la liberazione dal nazi-fascismo: dall’Anpi alla Cgil, dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle, da Sinistra italiana ad alcuni centri sociali. Presenti anche bandiere della Palestina, alla quale sono stati dedicati cori e slogan. Di fronte al municipio cittadino, in piazza Duomo, sono stati gridati slogan contro l’amministrazione comunale di centrodestra.