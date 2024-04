Rubano a scuola, in una sede scout e in un negozio di barche nel Messinese: tre arresti

Una scuola, una sede scout e un rimessaggio di barche e attrezzature sportive per windsurf. Sarebbero questi i luoghi presi di mira nel Messinese per dei furti da parte di due uomini e una donna originari della provincia di Catania. Tutti e tre sono stati arrestati dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) e sono finiti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, i tre avrebbero commesso diversi furti aggravati: a Falcone in una scuola primaria, a Oliveri in un’ex scuola media, ora sede di un gruppo scout, e in un rimessaggio di barche e attrezzature sportive per windsurf. Le investigazioni sono partite dopo alcune denunce presentate dalle vittime di furti subiti nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2023. Raccolte le dichiarazioni delle vittime, i militari hanno proceduto all’analisi delle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza. Proprio dai filmati è stato possibile risalire all’identità degli indagati quali presunti autori dei furti e localizzare un appartamento a Tonnarella di Furnari utilizzato come base d’appoggio. Lì i militari hanno trovato e sequestrato una consistente parte di refurtiva che è stata poi restituita ai legittimi proprietari.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a bordo di un’auto, i tre sarebbero arrivati nella sede di una scuola a Falcone e, dopo avere scavalcato il cancello d’ingresso, approfittando di una finestra lasciata inavvertitamente aperta, sarebbero entrati e avrebbero portato via sei notebook. Nella stessa notte, i tre si sono poi spostati, sempre a bordo della stessa macchina, fino a un’ex scuola media a Oliveri in uso a un gruppo scout. Dopo avere forzato la porta d’ingresso, avrebbero portato via una cassetta con attrezzi da lavoro. Sempre a Oliveri, i tre avrebbero poi raggiunto un rimessaggio di barche e attrezzature sportive per windsurf. Forzati i lucchetti della porta di un deposito, si sarebbero impossessati di attrezzature, strumenti e motori fuoribordo.