Catania, ubriaco alla guida di un camion pretende di imbarcarsi senza biglietto

Foto di Mitchell Luo su Unsplash

Un autotrasportatore 53enne di Pedara (in provincia di Catania) è stato trovato ubriaco alla guida di un camion ed è stato denunciato dai carabinieri. Intorno a mezzanotte, alla centrale operativa dei carabinieri di Catania è arrivata una richiesta di intervento da parte degli addetti alla vigilanza ai varchi del Porto di

Catania, che stavano avendo problemi con un autotrasportatore.

L’uomo, già da una prima occhiata, avrebbe dato loro l’impressione di essere confuso e disorientato: nonostante fosse senza biglietto, avrebbe preteso di imbarcarsi su una nave diretta a Genova con il suo tir. Stando a quanto riferito dagli addetti alla vigilanza, l’autotrasportatore avrebbe assunto anche un atteggiamento scontroso quando gli è stato negato di salire a bordo.

Di fronte ai militari, arrivati nell’area portuale, l’autista avrebbe pronunciato frasi sconnesse negando di avere preteso di imbarcarsi senza biglietto. Notato il forte odore di alcool, i carabinieri hanno deciso di sottoporre l’uomo al controllo con l’etilometro: il livello di alcool nel sangue è risultato essere cinque volte superiore rispetto a quello consentito dalla norma. Per questo, i carabinieri hanno denunciato il 53enne per guida in stato di ebbrezza e hanno proceduto al ritiro della patente di guida. Il camion è stato affidato a un altro autista della ditta proprietaria del mezzo.