Comincia con un omicidio il 2022 . Nel pomeriggio a Camaro , in via Eduardo Morabito, è morto in una sparatoria Giovanni Portogallo , 31 anni. Ferito in modo grave un’altra persona, Giuseppe Cannavò 34 anni, che si trovava con la vittima. Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Comincia con un omicidio il 2022. Nel pomeriggio a Camaro, in via Eduardo Morabito, è morto in una sparatoria Giovanni Portogallo, 31 anni. Ferito in modo grave un’altra persona, Giuseppe Cannavò 34 anni, che si trovava con la vittima. Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Inutile il tentativo di fuga dei due che sono stati raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco. Da una prima ricostruzione pare si sia trattato di un’esecuzione in piena regola. Non un semplice avvertimento. L’omicidio è avvenuto intorno alle 15 in uno dei vicoli interni di Camaro San Luigi, a Messina, mentre i due erano a piedi. Sul posto i carabinieri.