È ricoverato in prognosi riservata in Terapia intensiva Giuseppe Cannavò, il 34enne ferito ieri pomeriggio nella sparatoria a Messina nel quartiere Camaro, in via Eduardo Morabito, che ha causato la morte del 31enne messinese Giovanni Portogallo già noto alle forze dell'ordine. E, intanto, proseguono le indagini per rintracciare il killer.