Vittoria: maltrattata e perseguitata dall’ex, lo denuncia. Per lui il braccialetto elettronico

Maltrattamenti, lesioni, atti persecutori e incendio doloso. Sono questi i reati contestati a un uomo di Vittoria (in provincia di Ragusa) per cui è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. Il giudice per le indagini preliminari, inoltre, ha deciso per l’uomo anche l’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico.

Nel corso delle indagini, partite dopo la denuncia della vittima, sono stati ricostruiti gravi soprusi,

sopraffazioni e aggressioni fisiche e psicologiche da parte dell’uomo a cui, proprio per questo, è stato imposto pure il divieto di avvicinarsi a una distanza inferiore ai 500 metri dalla vittima.