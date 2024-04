Sparatoria nelle campagne di Vittoria: ferito un 60enne, indagini in corso

Un uomo di 60 anni è stato ferito questa mattina durante una sparatoria nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa. L’uomo ferito è stato portato in ospedale a Vittoria e sarà trasferito nell’ospedale di Ragusa perché sarebbe stato colpito nella zona oculare e deve essere operato. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della polizia.