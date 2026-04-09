Foto di Regione Siciliana

Strage di Monreale, la Regione ratifica la costituzione di parte civile

09/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La giunta ha ratificato la costituzione di parte civile della presidenza della Regione Siciliana nel processo per la strage di Monreale. L’episodio in cui, la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025, furono uccisi Salvatore Turdo, di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Proprio qualche giorno fa, la giudice per l’udienza preliminare Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso di 19 anni, Samuele Acquisto di 18 anni e Mattias Conti di 19 anni. 

La Regione ratifica costituzione di parte civile per la strage di Monreale

Durante l’udienza preliminare del 7 aprile, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo Marta Maria Bossi ha accolto la richiesta avanzata dall’amministrazione che aveva ottenuto, ancora prima, il via libera da parte dell’avvocatura dello Stato. «Abbiamo ritenuto doveroso rappresentare le istituzioni – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – in sede processuale per una terribile vicenda che ha sconvolto la comunità di Monreale e tutta l’Isola. In questo modo, vogliamo anche dimostrare la nostra concreta vicinanza alle famiglie delle vittime. E a quanti – conclude – nel territorio si impegnano ogni giorno a favore della legalità».

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