Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il Sagittario tenderà a rassicurarsi. Toro, Vergine e Capricorno, invece, scelgono le mosse giuste, gentili ma efficaci. Vediamo come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale.

Ariete

Per voi Ariete, Marte è sempre la spinta primaria per muovere tutto. E anche se in Toro non è il suo cielo preferito, le connessioni che riesce a creare con gli altri pianeti sembrano davvero renderlo forte e produttivo. Al lavoro darete il massimo, grazie agli stimoli di Plutone, che agiscono su Saturno e Nettuno nei vostri gradi. Facendovi segnare dei goal e amando il fatto di vincere in squadra. In amore, forse, sarete un po’ travolgenti e spartani: anche se la passione regna sovrana, dovrete parlare un po’ di più con il partner.

Toro

Questa dall’8 giugno sarà una settimana, per voi Toro, molto vantaggiosa: con un oroscopo che annuncia tutto ciò che vi fa stare bene. Ovvero una certa sicurezza economica, una grande possibilità di manovra a lavoro e la vigoria di Marte che sembra non abbandonarvi. E che, in amore, ravviva la fiamma del desiderio. Mentre Mercurio, Venere e Giove sembrano darvi man forte nel dialogo e nell’espansione della coppia, che sembra sempre più serena. I single del Toro avranno una settimana decisamente fortunata.

Gemelli

La settimana inizia fastidiosamente per voi Gemelli, con la quadratura della Luna in Pesci al Sole, che si muove nei vostri gradi in maniera affaticata. E bombardato dalle mille richieste degli altri pianeti, che metteranno voi Gemelli nella condizione di disperdere molte energie e di non mantenere sempre la concentrazione. Gli astri, però, vi mettono davanti a delle ottime occasioni in amore. Le coppie si lasciano andare a dialoghi più costruttivi, mentre per i single sarà una settimana piena di passione.

Cancro

Che meravigliosa settimana, questa dall’8 giugno, per voi Cancro, con un oroscopo che segnala i sussurri di Mercurio e la dolcezza di Venere, abbracciata al potente Giove, nel vostro segno. Rimane l’ultima settimana di attesa al passaggio del Sole nei vostri gradi: il solstizio vi porterà molta fortuna, e sarete i primi a gestire una certa capricciosità emotiva in maniera molto matura. Consapevoli del fatto che aspettare sarà di gran lunga la scelta migliore che potete fare. Il lavoro vi aiuta a centrarvi, anche se vi obbliga a interrompere il tempo dei desideri. In amore è tutto magnifico.

Leone

Il cielo, questa settimana, fa sentire voi Leone sulla soglia di un cambiamento epocale. Poiché si sente già nell’aria l’arrivo imminente della bella Venere e del possente e fortunato Giove, che segnerà per voi una delle estati più belle della vostra vita. Mentre, però, vi sentite un po’ stanchi fisicamente, per l’enorme quantità di lavoro che sostenete in squadra, in maniera veramente ottimale. Adesso siete molto più ascoltati, anche se stressati. E, intanto, si risvegliano voglie e desideri: programmate già partenze, sole, mare e tempo libero da dedicare all’amore e alla passione.

Vergine

Inizio della settimana molto emotivo per voi Vergine, con emozioni forti e alcune malinconie da contenere. Con la Luna in opposizione, che rende altalenante l’umore della vostra settimana. Ma, da mercoledì in poi, inizia un crescendo di soddisfazioni e onori, riscossi dal vostro agire in maniera più ardita, decisa e senza tentennamenti. La buona notizia è che non dovrete aspettare di vedere i risultati delle decisioni prese, poiché saranno evidenti fin da subito. In amore, intanto, cresce la sicurezza e la maniera di relazionarsi è confortevole, in un quotidiano di abitudini che rendono la coppia felice.

Bilancia

Coraggio, cari Bilancia, è l’ultima settimana di pazienza che dovrete osservare, poiché la Luna e Venere non saranno affatto disponibili. La vostra realtà cambia molto nel fine settimana, con Venere che diventa il primo pianeta amico. E il fatto che proprio il vostro pianeta torni a ruotare in maniera positiva per voi segnala che state tornando dentro voi stessi. E state facendo un ottimo percorso di resistenza. In amore, intanto, dovrete aspettare che i tempi maturino per recuperare del tutto la vostra vita di coppia.

Scorpione

Questa dall’8 giugno è una settimana che, per voi Scorpione, inizia benissimo, con l’oroscopo che vi segnala la Luna in trigono magnifico. Che vi accende di speranza e maggiore sicurezza in amore. Anche Mercurio contribuisce, in trigono, a darvi chiarezza comunicativa e a chiederne, soprattutto, alla persona che state frequentando. Mentre i single dovranno essere più veloci nelle valutazioni. Per ciò che riguarda il lavoro è assolutamente importante non scendere di livello, e dimostrare che la vostra resa non è soggetta a oscillazioni.

Sagittario

La settimana di voi Sagittario inizia con qualcosa da chiarire in amore, dove qualche agitazione potrebbe essere l’unica nota stonata che sentirete. Al lavoro, intanto, le cose si fanno sempre più interessanti. E, nonostante gli impegni in famiglia sembrino fagocitarvi, non rinunciate ai vostri progetti carrieristici, che scalpitate per mettere in moto. Il fine settimana è la parte più bella, poiché avrete una sorpresa in amore: la bella Venere, pur rimanendo abbracciata a Giove, cambia segno zodiacale e scivola in Leone, dando fuoco e passione alla vostra vita.

Capricorno

Sarà una settimana in cui scruterete molto intorno a voi, Capricorno. Pensate molte cose, ma preferirete non esprimervi, per testare il vostro intuito. Che, ancora una volta, è arrivato prima della vostra mente. C’è una realtà di cui intuite i limiti e le problematiche al lavoro. Ed è proprio in quest’ambito che deciderete di essere al meglio della vostra performance. Le sorprese positive, intanto, continuano in ambito sentimentale e voi vi scoprite sempre più emozionati e presi da un flusso felice di sentimenti. Il weekend sarà splendido, perché la bella Venere sarà a vostra disposizione, togliendosi dalla fastidiosa opposizione in Cancro e lasciando libero il vostro cielo, scivolando in Leone.

Acquario

Questa settimana continua a essere un rassicurante stato di grazia e forza creativa per voi Acquario. Con un Plutone che formerà molti aspetti, siete al centro dell’attenzione planetaria, che vi stimola sempre più a essere visibili e a brillare di originalità. Ma è nel fine settimana che Venere vi sorprenderà, trasformando i vostri piani in maniera diversa. Scivolando in Leone, si oppone al vostro segno zodiacale e a Plutone nei vostri gradi: scatenando un’attrazione fatale che, per voi, sarà molto significativa.

Pesci

Questa dall’8 giugno sarà una settimana, per voi Pesci, che l’oroscopo vede dedicata alla famiglia e alle sue necessità. I pianeti ruoteranno in maniera tale da farvi riconsiderare ognuno dei vostri ambienti affettivi e lavorativi. E cercando di farvi rendere conto di quanto siano importanti e possano essere ottimizzati in maniera molto più fluida. Cercherete di trovare soluzioni in tutto, migliorando i meccanismi e facendo sentire al sicuro i vostri affetti. Ma dando presenza anche al lavoro, che migliorerà di molto come atmosfera.