Catania, minaccia i familiari di fare esplodere una bombola

14/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La minaccia di far esplodere una bombola, in cambio dei soldi per comprare il crack: succede a Catania, nella zona del viale Mario Rapisardi, dove un pregiudicato 30enne è stato arrestato. La segnalazione è arrivata alla polizia etnea dai genitori dell’uomo, stanchi e preoccupati. Sia per l’uso di droghe da parte del figlio, che per gli atteggiamenti violenti nei loro confronti. Che si sono svolti anche in diretta. Mentre i familiari erano in commissariato, infatti, la madre riceveva la chiamata dell’altra figlia: la quale le racconta di aver ricevuto la visita del fratello, che la minacciava per ottenere del denaro. Discussione sentita in vivavoce dai poliziotti.

Tra le minacce, anche quella di far esplodere una bombola in casa, con un accendino pronto in mano. Lì è scattato l’intervento degli agenti, che hanno raggiunto l’abitazione nella zona della chiesa Sacra famiglia. Trovando, in effetti, odore di gas nell’aria e mettendo in sicurezza i locali, dove si trovava anche la nipotina dei denuncianti. Il 30enne, intanto velocemente fuggito, è stato poi rintracciato nelle vicinanze. Dopo un primo momento di tensione con gli agenti, è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze