Comiso, rissa in centro per problemi di vicinato: dieci denunciati

14/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una rissa in centro, a Comiso, nel Ragusano, finisce con dieci persone denunciate. Ricevute diverse segnalazioni da parte di cittadini, quando la polizia è arrivata sul posto, lo scontro era già finito. Ma rimaneva una folla, tra cui alcuni partecipanti rimasti feriti nella colluttazione. Non gravi, sono stati
soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: a fronteggiarsi sarebbero state due famiglie, con problemi di vicinato. Che già in passato avevano deciso di risolvere le loro divergenze in modo poco diplomatico.

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