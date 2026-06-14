Comiso, rissa in centro per problemi di vicinato: dieci denunciati

Una rissa in centro, a Comiso, nel Ragusano, finisce con dieci persone denunciate. Ricevute diverse segnalazioni da parte di cittadini, quando la polizia è arrivata sul posto, lo scontro era già finito. Ma rimaneva una folla, tra cui alcuni partecipanti rimasti feriti nella colluttazione. Non gravi, sono stati

soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: a fronteggiarsi sarebbero state due famiglie, con problemi di vicinato. Che già in passato avevano deciso di risolvere le loro divergenze in modo poco diplomatico.