Strage Monreale, chi è il 18enne fermato. Appassionato di pugilato e delle canzoni di Niko Pandetta

Si è consegnato alle forze dell’ordine, accompagnato dal suo avvocato, mentre erano in corso i rilievi scientifici su una vecchia moto di grossa cilindrata Bmw GS. Lo stesso mezzo che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato utilizzato durante alcune fasi della strage di Monreale dello scorso 27 aprile. Per i magistrati della procura di Palermo alla guida di quella motocicletta potrebbe esserci stato il 18enne Salvatore Acquisto. Il ragazzo adesso si trova nel carcere Pagliareli, sottoposto a provvedimenti di fermo in attesa dell’udienza di convalida. I contorni del suo coinvolgimento sono ancora da chiarire e potrebbero esserci ulteriori sviluppi perché l’inchiesta non è chiusa. A incastrarlo ci sarebbero le immagini di videosorveglianza di diversi esercizi commerciali. I filmati estrapolati dagli inquirenti lo immortalano alla guida della Bmw con cui, insieme alla comitiva di palermitani, ha raggiunto la cittadina, la sera della sparatoria, e lo riprendono nel corso dell’azione di fuoco e nella fase finale della fuga.

Il ragazzo, che come il primo dei fermato – il19enne Salvatore Calvaruso – risiede nel quartiere popolare Zen, avrebbe detto agli inquirenti di sentirsi in colpa ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria; ha ammesso di guidare la moto poi trovata dagli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage.

Che esista un rapporto di amicizia tra Acquisto e Calvaruso è assodato. Come dimostra anche una foto estrapolata dai social network e dalla manifestazione di solidarietà che il 18enne ha fatto verso il complice dopo il suo arresto. Acquisto, così come Calvaruso, è appassionato di pugilato. Su uno dei suoi profili di TikTok ha postato diversi video mentre è impegnato in dei combattimenti. Altri contenuti, spesso con il sottofondo delle canzoni dell’ex neomelodico Niko Pandetta, immortalano Acquisto all’esterno del centro commerciale conca d’Oro, a Palermo, o davanti allo specchio di casa. Abiti firmati, capelli sistemati con il gel, l’immancabile tracolla, e anche qualche citazione: «Gli occhi per tutti, il mio cuore per pochi», oppure «Ti osservano, ti criticano e poi ti imitano»: firmato Pablo Escobar.