Borgetto, operaio forestale morto mentre aiutava a spegnere un incendio

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Stava spendendo un incendio a Borgetto, ma è morto durante le operazione l’operaio forestale Alfonso Musso, 61 anni. L’uomo era impegnato nel tentativo di domare un rogo in via Benvenuto Cellini, partito da alcune sterpaglie e pericoloso per le case vicine. Un’emergenza per la quale, ai vigili del fuoco di Partinico, si erano uniti appunto gli operai forestali di Borgetto. Secondo i primi dettagli, l’uomo si sarebbe accasciato durante le operazioni, forse per l’esalazione dei fumi. Inutile l’intervento dei sanitari e il trasporto d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico. L’uomo è morto e la procura ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.