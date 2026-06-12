

Giganti bottiglie di gin, alte un metro e mezzo, lungo lo spartitraffico della Circonvallazione di Catania. Comparse un paio di giorni fa e già scomparse. Una singola bottiglia in alcuni tratti, cinque o sei di fila in altri. A segnalarle online sono diversi utenti, che si chiedono se si tratti di una campagna autorizzata o di un’azione di guerrilla marketing. Di certo c’è che gli alti cartonati raffiguravano delle eleganti bottiglie di gin giapponese con la dicitura Tamashi gin. Un marchio di cui, in effetti, si trova traccia online e che, di recente, ha annunciato novità sui suoi profili social. Rimane il mistero della sparizione delle bottiglie. Che, data la posizione, avrebbero potuto distrarre gli automobilisti o, come fa notare qualcuno con ironia, «almeno oscurare gli autovelox». Ma dalla sala operativa dei vigili urbani di Catania non arriva conferma di un intervento.