Siracusa, sparatoria in via Amato: ferito un 30enne

Sparatoria in via Santi Amato, a Siracusa: un 30enne viene raggiunto dai colpi e ferito alle gambe. È successo la scorsa notte, intorno alle 3, nella zona nord del capoluogo aretuseo. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica, ma di certo c’è un uomo ferito. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, al momento si trova ricoverato ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ascoltando i testimoni presenti al momento della sparatoria.