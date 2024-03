Sequestrati tre chilometri di reti da pesca abusive nell’Agrigentino

Tre chilometri di reti da pesca abusive sono state sequestrate in mare nel territorio della provincia di Agrigento. I controlli della guardia costiera di Porto Empedocle per il contrasto alla pesca abusiva hanno riguardato il litorale che va da Torre Verdura (nel territorio di Ribera) a Punta Bianca (Agrigento).

Solo ieri sono stati sequestrati più di tre chilometri di reti da pesca: in località Le Pergole (Realmonte) gli tre reti lunghe 2.600 metri mentre a Capo Rossello (Realmonte) è stata sequestrata una rete lunga 700 metri. Il pesce ancora vivo è stato rigettato in mare, quello adatto invece al consumo umano è stato devoluto in beneficenza alla Caritas di Agrigento. Dai controlli effettuati dalla guardia costiera, è risultato che le reti da pesca sequestrate erano prive degli idonei segnalamenti: un pericolo anche per la sicurezza della navigazione.