Rubano profumi all’aeroporto prima del volo per Palermo: denunciate nove persone

Avrebbero rubato decine di profumi in aeroporto prima di imbarcarsi per Palermo. Nove uomini tra i 19 e i 51 anni sono stati denunciati dalla polizia per furto aggravato. In due diverse occasioni avrebbero rubato numerose confezioni di profumo in un negozio dell’aeroporto di Linate. Nelle scorse settimane il responsabile di un negozio che si trova nella zona partenze dell’aeroporto milanese ha denunciato alla polizia che opera in aeroporto un consistente furto di profumi.

Le forze dell’ordine hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e confrontato le carte d’imbarco di quel giorno. Lo stesso gruppo di persone avrebbe ripetuto il furto qualche giorno dopo, ma la polizia ha seguito tutta l’azione in diretta. Quando sono stati fermati i nove uomini sono stati trovati con profumi ed essenze per un valore di circa 15mila euro. Sono stati denunciati per furto aggravato.