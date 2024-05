Siracusa, rubano alcolici da un locale e li rivendono poco distante a prezzi ribassati

Avrebbero rubato delle bottiglie di alcolici da un locale di Ortigia a Siracusa e sono stati sorpresi dagli agenti della polizia mentre le rivendevano, non distante dall’esercizio commerciale, a poco prezzo ad altre persone. Per questo sono stati denunciati per ricettazione di alcolici un uomo di 50 anni e una donna di 51 anni, entrambi già conosciuti alla polizia.

Inoltre, gli agenti delle volanti sono intervenuti in una nota gelateria di corso Umberto a Siracusa dove, poco prima, un uomo di 34 anni avrebbe tentato di introdursi per rubare. L’autore del tentato furto, un uomo di 40 anni già noto alle forze di polizia, è stato individuato tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianze della zona. Il 40enne è stato denunciato anche per danneggiamento.