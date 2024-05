Rubano auto nel centro di Catania e chiedono soldi ai proprietari per restituirle

Foto di Igor Saveliev da Pixabay

Avrebbero rubato diverse auto nella stessa sera nel centro storico di Catania. Poi avrebbero contattato i proprietari per proporre la restituzione del veicolo dietro il versamento di una somma di denaro. Di questo sono accusati tre uomini catanesi di 29, 39 e 55 anni. Per tutti e tre la procura ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

I provvedimenti sono stati notificati dalla polizia che ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania. Tutti e tre gli uomini sono accusati di furto aggravato di autovetture e di estorsione. I tre indagati erano già stati arrestati in flagranza di reato il 23 aprile del 2022 proprio per il furto aggravato di macchina commesso nel centro storico cittadino.