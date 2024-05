Sciacca, esce di casa e quando torna scopre che il suo appartamento è stato occupato

Il proprietario di casa esce dalla sua abitazione e una coppia occupa l’appartamento. È successo a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il Tribunale ha condannato due coniugi a otto mesi di reclusione e a 300 euro di multa ciascuno. Le due persone avrebbero occupato abusivamente un alloggio popolare di proprietà dell’Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento. L’alloggio era in uso a un signore di Sciacca, che una volta rientrato a casa ha scoperto che dentro il suo appartamento viveva un’altra famiglia.

L’uomo ha ottenuto dal giudice anche il riconoscimento di un risarcimento danni, sul quale dovrà pronunciarsi un giudice civile. Pur trovandosi in stato di necessità, la famiglia che ha occupato l’appartamento dell’uomo non ha mai fatto richiesta di assegnazione di un alloggio popolare.