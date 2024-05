Catania, arrestato un ladro di bagagli al bar dell’aeroporto

foto di jamesdemers su Pixabay

Seduto a un tavolino del bar dell’aeroporto di Catania avrebbe rubato dai bagagli dei passeggeri. Per questo un pregiudicato catanese di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e

resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i militari ad accorgersi, ieri mattina intorno alle 9.30, dell’uomo intento a rovistare in uno zaino marrone. Poco dopo il 39enne si sarebbe alzato, portando via anche lo zaino.

Continuano a osservare l’uomo a distanza e a seguirlo, i carabinieri lo hanno fermato quando è arrivato all’uscita dell’aeroporto, sempre con il bagaglio tra le mani. Notata la presenza dei militari, con un atteggiamento agitato, il 39enne avrebbe buttato a terra lo zaino dicendo subito che non era suo. A un certo punto, però, avrebbe iniziato a inveire contro i carabinieri, cercando anche uno scontro fisico con loro. Bloccato, è stato portato negli uffici e arrestato. Lo zaino è stato restituito al proprietario, un cittadino di Bologna arrivato in Sicilia per una vacanza.