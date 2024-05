Catania, provano a rubare tre camion: uno di loro viene arrestato dopo un inseguimento

Il furto di tre camion, l’inseguimento e poi l’arresto. A Catania i carabinieri hanno arrestato un 28enne con più di un precedente penale: l’accusa è di tentato furto aggravato in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte, affacciandosi dalla finestra di casa sua, un imprenditore nel settore dei trasporti su gomma ha notato tre mezzi pesanti in movimento e pronti a uscire dal parcheggio dei veicoli della sua azienda. In un primo momento l’uomo ha provato a contattare uno dei suoi dipendenti, per capire se qualcuno dell’azienda fosse al lavoro e stesse muovendo i mezzi. Verificato che non era così, l’imprenditore ha contattato il 112, spiegando che si stava verificando un furto di veicoli.

Dopo pochi minuti nella zona sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri. Alla vista di una di loro, la persona alla guida di uno dei camion rubati ha accelerato per provare a guadagnare terreno sull’auto dei militari. Da lì è partito un inseguimento, al quale ha partecipato anche una seconda pattuglia. Dopo qualche minuto l’uomo ha abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi. Stessa cosa hanno fatto i carabinieri, che dopo qualche metro hanno raggiunto e fermato l’uomo.

Nel frattempo le altre pattuglie sono riuscite a rintracciare gli altri veicoli, che erano stati abbandonati lungo le vie limitrofe. I camion sono stati sequestrati, così da poter eseguire accertamenti tecnici-scientifici per risalire alle identità di tutte le persone coinvolte nel tentato furto. Il 28enne, un giovane catanese con precedenti penali, è stato arrestato e posto ai domiciliari.