A Noto la truffa del Superbonus per il resort di lusso: sequestro da 13 milioni di euro

Truffa sul Superbonus del 110 per cento in provincia di Siracusa. I sigilli sono scattati per un resort di lusso a Noto con il sequestro preventivo di 13 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dalla procura ed eseguito dai finanzieri del comando provinciale nei confronti di un complesso immobiliare del valore di oltre otto milioni di euro, crediti fiscali già concessi per 1,3 milioni di euro e ulteriori 3,5 milioni di euro ancora in fase di riconoscimento, pronti per essere utilizzati in compensazione delle imposte dovute.

Un meccanismo che avrebbe generato un ingente danno all’erario per la realizzazione di un resort Wellness & Spa di lusso, composto da appartamenti, un grande albergo, un’area multifunzionale, un ristorante e un centro benessere. Stando a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini, mediante l’apporto di professionisti, consulenti e società, gli indagati avrebbero realizzato due rilevantissime operazioni immobiliari speculative, finanziandole interamente a spese dello Stato. I responsabili sono stati denunciati per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.