Trapani, aggredisce una donna per tentare di rapire un bambino davanti all’asilo

Avrebbe aggredito una donna per tentare di portare via il figlio minorenne. Per questo i carabinieri di Trapani hanno arrestato un 26enne accusato di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena davanti alla scuola dell’infanzia Don Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani.

Intervenuti sul posto, i militari hanno bloccato il 26enne di origini nigeriane che stava aggredendo una donna sua connazionale mentre stava accompagnando il bambino all’asilo. Durante una perquisizione, nello zaino dell’uomo i carabinieri hanno trovato un’ascia spaccalegna e un coltello di 30 centimetri di genere vietato. Sottoposto a rito direttissimo, per il 26enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.