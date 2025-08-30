Catania, uomo ucciso nel parcheggio di un supermercato in corso Sicilia: l’assassino è in fuga

30/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Omicidio in pieno centro in pieno giorno a Catania. Un uomo di 40 anni che, stando a quanto emerso finora avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo, è stato accoltellato in corso Sicilia, nel parcheggio di un supermercato. L’aggressore, dopo avere colpito a morte l’uomo, è scappato. Al momento, sono in corso le sue ricerche da parte degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un cittadino di origine straniera che avrebbe aggredito la vittima con un coltello.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che a bordo di un’ambulanza hanno portato la vittima all’ospedale Policlinico di Catania. I soccorsi, però, sono risultati inutili. Gli investigatori stanno cercando il responsabile del delitto e sono in corso anche le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente dell’omicidio. Da una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di una lite tra due parcheggiatori abusivi.

Alla fine di maggio, in piazza Mancini Battaglia – nella zona di Ognina – il parcheggiatore abusivo John Obama (classe 1980) aveva ucciso, accoltellandolo, Santo Re. Il 31enne, padre da pochi mesi, impiegato nella pasticceria Quaranta. In quel caso, i due si conoscevano. Secondo quanto emerso, all’origine del diverbio ci sarebbero state alcune vaschette di plastica, usate come contenitori per il cibo.

