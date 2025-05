Accoltellamento a Ognina, morto un 31enne. Fermato parcheggiatore abusivo

Un diverbio è finito con un accoltellamento in piazza Mancini Battaglia, a Catania. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews una persona è deceduta. La vittima è il 31enne Santo Re, chiamato Quaranta perché impiegato nell’omonima pasticceria della piazza. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e sono in corso accertamenti da parte della polizia. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito il giovane all’ospedale Cannizzaro ma per il 31enne non c’è stato niente da fare. L’autore del delitto è il classe 1980 John Obama, originario dello Zimbabwe, che si occupava abusivamente della sosta delle auto nella piazza. L’uomo si è ferito a una mano ed è stato fermato dagli agenti del reparto Volanti della polizia. L’autore del delitto è un volto noto della zona e ormai da diversi anni stazionava nella piazza.