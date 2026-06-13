Foto di vigili del fuoco

Marsala, incendio nell’area esterna dell’ospedale Paolo Borsellino

13/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore del mattino all’esterno dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, nell’area utilizzata da una ditta impegnata nei lavori dell’ospedale di comunità. Al momento dell’episodio il cantiere risultava non attivo e le fiamme hanno interessato principalmente residui e materiali di lavorazione edile.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai manutentori e al personale tecnico della struttura sanitaria, riuscendo a circoscrivere rapidamente il rogo ai soli contenitori di materiale da cantiere. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che le fiamme si propagassero alle aree limitrofe.

Nessuna conseguenza per l’ospedale

L’incendio non ha avuto ripercussioni sulle attività del presidio ospedaliero né sul personale in servizio. L’Asp di Trapani è in attesa della relazione dei vigili del fuoco per chiarire le cause dell’episodio.

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