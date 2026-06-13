Uccise la moglie in strada a Troina, condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo il 59enne Maurizio Impellizzeri accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato delle moglie 56enne Mariella Marino. La donna è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina, in provincia di Enna. Come scrive La Sicilia, è stata la Corte d’assise di Caltanissetta, accogliendo la richiesta della procura, a condannare Impellizzeri all’ergastolo.

La condanna all’ergastolo per Impellizzeri

L’uomo, che era scappato subito a bordo di un fuoristrada, era stato catturato poco dopo il delitto dai carabinieri. Dopo la rottura della loro relazione, la vittima era tornata a casa della madre. Impellizzari, che ora è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio, era già stato imputato per atti persecutori, maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie. Aveva patteggiato una condanna a otto mesi, pena sospesa e con obbligo di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza.

Le parti civili a processo

Nel processo che adesso ha portato alla condanna si sono costituiti parte civile i familiari della donna, assistiti dagli avvocati Francesca Mazzara, Davide Saraniti e Caterina Galati Rando. E anche il Comune di Troina, con l’avvocato Walter Giuffrida, e l’associazione Telefono Rosa di Bronte, con l’avvocata Laura Falgares.