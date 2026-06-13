Foto di Centro Meteorologico Siciliano - ODV

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nell’area di Montagna Grande, nel territorio trapanese. L’emergenza è stata segnalata poco dopo le 15 dal sistema di avvistamento del Corpo forestale, facendo scattare immediatamente il dispositivo antincendio. Il fronte del fuoco si estende per circa due chilometri e ha già interessato ampie aree di vegetazione.

Case e ricoveri per animali sotto osservazione

Sul posto sono intervenuti operatori dell’antincendio boschivo, personale forestale e tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani. Le operazioni si stanno concentrando in particolare sulla protezione di abitazioni e ricoveri per animali nella località Ardigna, minacciati dall’avanzata delle fiamme.

Canadair ed elicotteri in azione

Per fronteggiare l’emergenza è stato richiesto anche l’intervento di un canadair e di tre elicotteri della Forestale regionale, decollati dalle basi di Valderice, Palermo e Sambuca di Sicilia. I mezzi aerei stanno effettuando continui lanci d’acqua prelevandola dalla diga Rubino. Le fiamme hanno già colpito vaste porzioni di macchia mediterranea e aree boschive demaniali, un patrimonio naturalistico già interessato da incendi negli anni passati. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ed è previsto l’arrivo di un secondo canadair per rafforzare l’intervento dall’alto.