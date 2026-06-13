Foto di Centro Meteorologico Siciliano - ODV

In fiamme l’area di Montagna Grande, impegnati canadair ed elicotteri

13/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nell’area di Montagna Grande, nel territorio trapanese. L’emergenza è stata segnalata poco dopo le 15 dal sistema di avvistamento del Corpo forestale, facendo scattare immediatamente il dispositivo antincendio. Il fronte del fuoco si estende per circa due chilometri e ha già interessato ampie aree di vegetazione.

Case e ricoveri per animali sotto osservazione

Sul posto sono intervenuti operatori dell’antincendio boschivo, personale forestale e tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani. Le operazioni si stanno concentrando in particolare sulla protezione di abitazioni e ricoveri per animali nella località Ardigna, minacciati dall’avanzata delle fiamme.

Canadair ed elicotteri in azione

Per fronteggiare l’emergenza è stato richiesto anche l’intervento di un canadair e di tre elicotteri della Forestale regionale, decollati dalle basi di Valderice, Palermo e Sambuca di Sicilia. I mezzi aerei stanno effettuando continui lanci d’acqua prelevandola dalla diga Rubino. Le fiamme hanno già colpito vaste porzioni di macchia mediterranea e aree boschive demaniali, un patrimonio naturalistico già interessato da incendi negli anni passati. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ed è previsto l’arrivo di un secondo canadair per rafforzare l’intervento dall’alto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Intascavano i soldi dei pedaggi ai caselli della A20: indagati esattori Cas
Leggi la notizia

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nell’area di Montagna Grande, nel territorio trapanese. L’emergenza è stata segnalata poco dopo le 15 dal sistema di avvistamento del Corpo forestale, facendo scattare immediatamente il dispositivo antincendio. Il fronte del fuoco si estende per circa due chilometri e ha già interessato ampie aree di vegetazione. Case […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze