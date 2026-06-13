Foto di carabinieri

Assalto nella notte in una villetta alla periferia di Canicattì, dove tre uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione sorprendendo nel sonno una dottoressa di 60 anni e la sua anziana madre. Sotto la minaccia delle armi, le due donne sarebbero state costrette a consegnare denaro e gioielli.

Le vittime isolate e i telefoni rubati

Prima di darsi alla fuga, i rapinatori avrebbero sottratto anche i telefoni cellulari delle vittime, con l’obiettivo di ritardare l’allarme e guadagnare tempo. I malviventi si sarebbero poi allontanati a bordo di una Fiat 500. Le due donne, pur non riportando ferite, sono rimaste profondamente scosse dall’accaduto.

Indagini e videosorveglianza

Il bottino, al momento non ancora quantificato, viene descritto come ingente. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili.