Convalidato l’arresto dell’omicida di Valguarnera: «Fornirà chiarimenti durante l’interrogatorio»

È stato convalidato l’arresto di Guglielmo Ruisi. L’uomo catturato ieri, dopo una latitanza di oltre due mesi, con l’accusa di avere ucciso a Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) Salvatore Roberto Scammacca, il 10 ottobre scorso, a colpi di arma da fuoco. L’auto della vittima è finita contro il camioncino di un ambulante di frutta e verdura uccidendo Nunzia Arena, una anziana che stava facendo la spesa.

L’udienza di convalida è avvenuta davanti al ​​giudice per le indagini preliminari di Catania Ottavio Grasso. Ruisi, assistito dall’avvocato Luca Di Salvo, si è riservato, in sede di interrogatorio di garanzia, fissato per il prossimo 27 dicembre, di fornire chiarimenti sull’accaduto e in particolare sulla pistola trovata ieri durante l’arresto avvenuto in un residence nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Non è ancora chiaro sé questa pistola sia la stessa utilizzata da Ruisi per uccidere Scammacca. Bisognerà attendere il prossimo mercoledì, quando il giudice per le indagini preliminari di Enna Giuseppe Noto procederà all’interrogatorio di garanzia.