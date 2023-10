Valguarnera, ancora ricercato l’uomo che ha sparato e ucciso. Morta pure l’anziana investita

Proseguono le ricerche del presunto omicida Guglielmo Ruisi, il 51enne che ieri mattina a Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) avrebbe sparato diversi colpi di pistola a Salvatore Roberto Scamacca, il 47enne che si trovava a bordo della sua macchina, uccidendolo. La cittadina dell’Ennese è presidiata dalle forze di polizia che, già da ieri pomeriggio, hanno diffuso la foto segnaletica del sospettato che, sarebbe ancora armato. Secondo quanto ricostruito finora nel corso delle indagini, tra la vittima e il suo aggressore, ci sarebbero stati degli antichi livori e i due avevano avuto una accesa discussione, poco prima, in un bar. Dopo la sparatoria l’uomo è fuggito a bordo di una Mercedes.

Ieri sera intanto, è morta anche l’86enne Nunzia Arena, investita dalla macchina della vittima che subito dopo i colpi di pistola aveva perso il controllo del mezzo finendo su un camioncino che vendeva frutta e verdura per strada. Anche l’ambulante è stato ferito ma non è grave. «La famiglia della signora Arena mi ha tenuto informato costantemente sulle condizioni della loro cara, fino, purtroppo al precipitare delle condizioni che hanno portato alla morte – dice l’avvocato Lorenzo Caruso – La signora Nunzia, comunque è stata interrogata dagli inquirenti prima di spirare, raccontando l’accaduto». La sindaca di Valguarnera Caropepe Francesca Draia parla a nome di tutta la comunità che «è sotto choc – afferma la prima cittadina – per un fatto di sangue così grave e in pieno centro storico che ha turbato profondamente i cittadini che sono impauriti».

Articoli correlati