Foto di Jan Marcus Trapp da Pixabay

Morto l’automobilista raggiunto dagli spari a Valguarnera Caropepe. Caccia al killer

È morto l’uomo colpito da alcuni colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto a Valguarnera Caropepe. La vittima si chiama Salvatore Scammacca, 47 anni. Mezz’ora prima dell’agguato, secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe avuto uno screzio al bar con una persona di cui non è stata resa nota l’identità ma è attualmente ricercato. Non preoccupano le condizioni dei due feriti, il fruttivendolo ambulante e la cliente, investiti dall’automobile di Scammacca, priva di controllo lungo via Archimede.

