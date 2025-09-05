«Non lasceremo che la malavita controlli Catania»: la missione della commissione parlamentare antimafia

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La commissione nazionale antimafia sarà a Catania venerdì 12 settembre per fare il punto sulla questione sicurezza, dopo le recenti sparatorie avvenute in città nelle ultime settimane e anche dopo l’omicidio di un uomo nel parcheggio di un supermercato in pieno giorno in pieno centro. Solo l’altroieri, al termine di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il prefetto etneo Pietro Signoriello ha commentato l’attuale scenario parlando di una «città sotto controllo». Il sindaco Enrico Trantino, invece, giorni fa – quando aveva rassicurato i cittadini: «Impediremo che Catania diventi campo di battaglia dei clan» – aveva dichiarato di avere condiviso proprio con la presidente della commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo l’opportunità di una missione per «studiare ulteriori soluzioni di contrasto al crimine e […] per assicurare reazioni più efficaci sul tema, per esempio, dei parcheggiatori abusivi».

Adesso c’è una data, quella di venerdì prossimo. «L’antimafia sarà a Catania per valutare con attenzione gli ultimi fatti preoccupanti che hanno profondamente scosso intere comunità», affermano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano, componenti della commissione parlamentare. «Non lasceremo – aggiungono – che la malavita controlli il nostro territorio lucrando su attività illecite che generano paura e un senso diffuso di insicurezza urbana e sociale». Apprezzamento per l’attenzione immediata è stata espressa anche dal senatore di Fratelli d’Italia ed ex primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese. «Rappresenta un segnale importante di vicinanza delle istituzioni alla città e un’occasione fondamentale per approfondire le dinamiche sociali, economiche e di sicurezza della nostra realtà. C’è la necessità di restituire serenità alla cittadinanza».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]