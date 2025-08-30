«Impediremo che Catania diventi campo di battaglia dei clan»: le rassicurazioni del sindaco Trantino

«Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l’azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania». Così il sindaco Enrico Trantino, in un comunicato inviato dall’ufficio stampa dell’ente comunale etneo. «Già mercoledì scorso – aggiunge il primo cittadino – il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto ha varato un piano straordinario di controllo del territorio per fermare le sparatorie notturne tra bande. L’omicidio di corso Sicilia – sottolinea il sindaco Trantino – ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione».

Stando a quanto riferito dal primo cittadino di Catania, un’altra riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è già in calendario per venerdì prossimo. Intanto, Trantino rassicura sul fatto che «proseguono le operazioni ad alto impatto che, sono certo, presto determineranno risultati importanti. Sono in contatto con il Viminale – afferma il sindaco – nelle persone dei sottosegretari Nicola Molteni e Wanda Ferro, che hanno garantito interventi concreti – quali aumento di uomini e mezzi per le forze dell’ordine – per sostenere l’azione di sicurezza della città. Con la presidente Chiara Colosimo abbiamo condiviso l’opportunità di una missione della Commissione antimafia per la prossima settimana – fa sapere Trantino – affinché si studino ulteriori soluzioni di contrasto al crimine e si sostengano le proposte normative che ho già rivolto al governo, per assicurare reazioni più efficaci sul tema, per esempio, dei parcheggiatori abusivi».

Dopo giorni di sparatorie notturne – rivolte soprattutto contro diverse tipologie di esercizi commerciali – e un uomo ammazzato in pieno centro in pieno giorno, il sindaco invia una nota sulla questione sicurezza in città. «Ai cittadini assicuro che, con il coordinamento della procura e l’azione congiunta di prefetto e questore, con i quali sono in costante contatto, sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali. Esprimo infine la mia gratitudine – conclude Trantino – ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza di Catania». Intanto, i consiglieri comunali del Movimento cinque stelle Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio chiedono un’immediata convocazione del Consiglio comunale straordinario proprio sulla questione sicurezza in città. «Di fronte a una situazione così grave e intollerabile – affermano i consiglieri pentastellati – non è più possibile tacere. La città ha bisogno di risposte immediate e di un’assunzione di responsabilità collettiva».