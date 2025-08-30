Omicidio a Catania, arrestato un 37enne che era scappato

È stato arrestato in flagranza differita l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio avvenuto nella mattinata di oggi, poco dopo le 11.30, nel parcheggio di un supermercato in corso Sicilia a Catania. Si tratta di un 37enne di origine etiope che è stato bloccato in via Aretusa. Al momento, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A perdere la vita è stato un 40enne che, da tempo nella zona, avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo. Secondo quanto ricostruito finora, pare che anche l’aggressore fosse impegnato nella stessa attività e che, proprio per questo, sarebbe nato un diverbio poi degenerato. Dopo essere stata accoltellata, la vittima – un 40enne italiano – è stata portata in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso le indagini congiunte di polizia e carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente del delitto.

Il 37enne accusato di avere ucciso con colpi di arma da taglio il 40enne catanese è stato arrestato con un provvedimento che è stato emesso da carabinieri e polizia. Portato in carcere, domani l’uomo sarà interrogato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, magistrati titolari dell’inchiesta che hanno coordinato le indagini. Secondo quanto si è appreso, il 37enne è stato trovato ancora sporco di sangue mentre tentava di pulirsi, lavandosi con l’acqua di una fontanella pubblica. Agli investigatori avrebbe ammesso subito di essere lui l’autore del delitto, senza fornire il movente. L’ipotesi privilegiata, al momento, è quella di una lite per problemi legati al ruolo di posteggiatore abusivo nell’area, che è molto frequentata e piena di autovetture in cerca di un posto dove parcheggiare.

E ci sarebbe anche un video – registrato dalle telecamere di sicurezza dell’area – che riprende l’omicidio. Nel filmato, acquisito dagli investigatori, e che confluirà nel fascicolo dell’inchiesta aperta dalla procura, si vedono i due litigare. Poi l’indagato estrarre un’arma da taglio e colpire la vittima all’addome prima di fuggire subito dal parcheggio. Il 40enne fa dei passi e poi cade a terra, tra i passanti in fuga.