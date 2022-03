Un avviso della protezione civile ha diramato per domani l'allerta gialla per tutti i Comuni della Sicilia occidentale per il rischio idrogeologico a seguito delle forti piogge che secondo le previsioni si abbatteranno su gran parte del territorio nazionale. «Una vasta area depressionaria, di origine atlantica - si legge nella nota stampa divulgata dal dipartimento - ha fatto ingresso oggi nel Mediterraneo occidentale, portando un consistente aumento della nuvolosità, con prime piogge sulle regioni di Ponente».