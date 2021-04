Ergastolo. È questa la condanna che il pubblico ministero Marco Accolla ha richiesto per Cristian Ioppolo, il 28enne accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Alessandra Musarra. La 30enne era stata uccisa all'interno della sua abitazione di Messina il 7 marzo del 2019. La richiesta è stata formulata dal pm al termine della requisitoria, nel processo davanti alla Corte d'Assise. L'udienza è poi andata avanti con il dibattimento degli avvocati di parte civile, in rappresentanza dei familiari della ragazza e di diverse associazioni, compresi centri antiviolenza.