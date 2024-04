Niscemi, ordina la droga online e viene arrestato mentre ritira il pacco

Un 21enne di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) è stato arrestato dai carabinieri mentre stava ritirando un pacco con dentro cinque panetti di hashish. Mezzo chilo di droga che il giovane, secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, avrebbe ordinato online e si sarebbe poi fatto recapitare con un pacco.

I militari hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo dove hanno trovato un bilancino di precisione utilizzato per pesare le sostanze stupefacenti e vario materiale usato per il confezionamento della droga. Il 21enne è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.