Solarino, fantino in mezzo ai ciclisti durante la gara. «Si è scusato ma ha messo in pericolo i corridori»

Un fantino in sella a un cavallo che improvvisamente si ritrova insieme a un gruppo di ciclisti impegnati in una gara. È successo ieri a Solarino, in provincia di Siracusa, durante il terzo memorial dedicato a Salvatore Castiglia. Attimi di tensione, con l’incolumità dei corridori messa a rischio, che sono stati immortalati in alcuni video poi diffusi sui social network dagli spettatori. Insieme al fantino, a fare da scorta, anche uno scooter con a bordo due persone. Tutti i protagonisti di questa vicenda sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.

La gara andata in scena a Solarino ieri è tra le più apprezzate del panorama ciclistico regionale. Anche considerando la tradizione per le due ruote della cittadina del Siracusano. «Il nostro è un percorso blindato e apprezzato da tutti ma questa persona si è comunque riuscita a introdurre utilizzando una stradina molto stretta dopo essere uscito da una stalla», racconta a MeridioNews Joe Castiglia. «Sul percorso abbiamo diversi volontari oltre alle forze dell’ordine e a un servizio scorta in moto e auto – aggiunge l’organizzatore – Cinque giorni prima della corsa si tiene anche una riunione per definire la chiusura del percorso e i punti in cui posizionare i vari operatori». Castiglia mastica amaro anche perché ieri i partenti sono stati 380, distribuiti nelle varie categorie. «Il fantino è sbucato durante l’ultima corsa, ossia quella riservata alle categorie juniores e under 23».

Dopo quanto avvenuto il fantino avrebbe raggiunto gli organizzatori per scusarsi del gesto. Castiglia è stato un campione del ciclismo e, dopo essere tornato dagli Stati Uniti, ha fatto da pioniere per le due ruote a Solarino per una realtà che adesso ha la sua punta di diamante nella società Panificio Valenti Libertas Solarino. «Nelle nostre strade – ricorda l’organizzatore – ha vinto la sua prima gara da juniores Vincenzo Nibali, che è anche cittadino onorario. La nostra realtà ciclistica esiste da 47 anni e nel tempo abbiamo partecipato a gare ovunque raccogliendo grosse soddisfazioni tra cui sette titoli italiani».