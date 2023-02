Allerta meteo rossa, domani scuole chiuse a Siracusa

La protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo rossa per la provincia di Siracusa fino alle 24 di venerdì 10 Febbraio. Per questo resteranno chiuse anche per la giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili comunali) le attività mercatali, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici (compresi il parco archeologico della Neapolis e del castello Maniace) e il cimitero comunale. Così prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Italia. Lo stesso provvedimento è stato preso anche a Catania dal commissario straordinario Piero Mattei.