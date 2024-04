Catania, pistole e fucili nel giardino di casa: arrestato un 23enne

Pistole, fucili e più di un centinaio di cartucce. A Catania, nel quartiere Pigno, un 23enne con precedenti penali è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia. Le accuse sono detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e illecita detenzione di munizionamento di vario calibro. Quando le forze dell’ordine sono arrivate a casa del giovane per eseguire una perquisizione lui avrebbe buttato in giardino un borsone pieno di armi. Dentro la polizia ha trovato una pistola revolver calibro 357 magnum con sei proiettili, una pistola revolver calibro 38 special, un fucile calibro 12 e un fucile sovrapposto calibro 12. Inoltre le forze dell’ordine hanno trovato in casa del 23enne 158 cartucce di vario calibro. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.