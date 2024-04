Incidente a Randazzo, quattro ragazzi feriti

È di quattro giovani feriti il bilancio di un incidente autonomo che si è verificato questa notte a Randazzo, in provincia di Catania. I tre giovani che hanno riportato le ferite più gravi – soprattutto fratture al bacino – sono stati trasportati all’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo.

Uno di loro è ricoverato nel reparto di Rianimazione e dovrà essere sottoposto a una delicata operazione. Un quarto ragazzo, che ha riportato ferite meno gravi, è stato invece ricoverato all’ospedale di Bronte. Sono ancora in corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente.