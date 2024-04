Palermo, laboratorio della droga scoperto in un magazzino abbandonato

Un magazzino abbandonato con dentro hashish, marijuana e crack. A Palermo è stato scoperto dalla polizia un laboratorio della droga in un magazzino abbandonato. Le forze dell’ordine hanno notato la porta socchiusa e sono entrate. Dentro hanno trovato una sorta di bottega con tutti gli attrezzi da lavoro utili alla raffinazione e al confezionamento dello stupefacente: pentole, bruciatori, mestoli, bilancini di precisione e svariati sacchetti di plastica. Inoltre la polizia ha trovato circa 1600 grammi tra hashish, marijuana e crack, in parte confezionata in dosi e pronta alla vendita. Oltre alla droga, sul tavolo del magazzino sono state trovate una piccola pistola calibro 7,65 senza matricola e un caricatore con sei cartucce.